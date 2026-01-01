Jitsi Meet es una plataforma de videoconferencia gratuita y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador usando WebRTC, sin necesidad de plugins, aplicaciones o cuentas para los participantes. Desarrollado por el equipo detrás del popular servicio público meet.jit.si y utilizado por 8x8 en su plataforma comercial en la nube, Jitsi Meet soporta video HD, compartir pantalla, cifrado de extremo a extremo, grabación, transmisión en vivo a YouTube, levantar la mano, encuestas, salas de grupos y subtítulos en vivo de forma predeterminada.

Alojar Jitsi Meet en tu propio VPS ofrece a las organizaciones y comunidades minutos de reunión ilimitados para participantes ilimitados, con cada flujo de audio y video enrutado por tu propia infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría cambiar los precios, limitar el ancho de banda o analizar los metadatos de la reunión.