ITFlow es una plataforma de Automatización de Servicios Profesionales (PSA) gratuita y de código abierto, diseñada específicamente para Proveedores de Servicios Gestionados. Consolida la documentación de TI, la gestión de tickets de soporte, la facturación, la gestión de clientes y la monitorización de infraestructura en un único sistema autoalojado, eliminando la pila dispersa de herramientas separadas que la mayoría de los MSPs utilizan para sus operaciones diarias.

Alojar ITFlow en un VPS le otorga a su negocio la propiedad total de cada registro de cliente, credencial y documento financiero, sin tarifas de licencia por técnico ni datos retenidos por proveedores SaaS de terceros. En el primer acceso, un asistente de configuración le guiará para crear su perfil de empresa y cuenta de administrador antes de que el sistema se abra para el trabajo con clientes.