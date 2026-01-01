Implementa InvoiceShelf con instalación de un solo clic.
Plataforma de facturación de código abierto autohospedada para freelancers y pequeñas empresas, anteriormente conocida como Crater.
Elige un plan VPS para InvoiceShelf
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con InvoiceShelf
InvoiceShelf es una plataforma de facturación y cobro autoalojada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una solución de facturación profesional sin tarifas mensuales de SaaS. Cubre el flujo de trabajo completo de facturación: clientes, artículos, facturas, presupuestos, gastos y pagos — con soporte para múltiples monedas, tasas de impuestos y plantillas PDF personalizables.
Alojar InvoiceShelf en tu propio VPS mantiene tus datos financieros y registros de clientes privados en una infraestructura que tú controlas. Con la integración de la pasarela de pago Stripe incorporada y un portal de clientes donde estos pueden ver y pagar facturas en línea, obtienes una experiencia de facturación pulcra sin tarifas por factura ni dependencia de un proveedor.
Funciones clave de InvoiceShelf
Facturas y estimaciones
Cree facturas y presupuestos profesionales con plantillas personalizables y generación automática de PDF para cada documento.
Portal de pagos en línea
Los clientes pueden ver, descargar y pagar facturas en línea a través de un portal de autoservicio con integración de pasarela de pago de Stripe.
Seguimiento de gastos
Registra y clasifica los gastos de negocio junto con las facturas para mantener un panorama financiero completo en un solo lugar.
Soporte multidivisa
Factura a los clientes en su moneda local con tipos de cambio configurables y selección de moneda por factura.
Administración de impuestos
Defina múltiples tasas de impuestos y aplíquelas por artículo o por factura para manejar el IVA, el GST y otras estructuras fiscales.
¿Por qué ejecutar InvoiceShelf en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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