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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Invoice Ninja

Invoice Ninja es una plataforma de código abierto con muchas funciones para crear facturas, rastrear gastos, gestionar clientes y aceptar pagos. Con la confianza de más de 100,000 empresas en todo el mundo, es compatible con más de 40 pasarelas de pago, recordatorios automatizados, facturas recurrentes y seguimiento del tiempo, todo en una sola aplicación autoalojada.

Ejecutar Invoice Ninja en tu propio VPS mantiene tus datos financieros bajo tu control sin tarifas por transacción, sin costos de suscripción y sin dependencia de un proveedor. Obtienes la propiedad total de los registros de clientes, el historial de pagos y los informes financieros sin compartir datos comerciales confidenciales con proveedores de SaaS de terceros.

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Funciones clave de Invoice Ninja

Pagos de múltiples pasarelas

Acepta pagos a través de Stripe, PayPal, Authorize.net y más de 40 pasarelas de pago adicionales directamente en las facturas de cara al cliente sin suscripciones adicionales.

Facturas periódicas

Automatiza la facturación para clientes con contrato de iguala con facturas programadas que se generan y envían en un ciclo configurado sin intervención manual.

Seguimiento de tiempo

Registre horas facturables con el temporizador integrado y convierta el tiempo registrado directamente en partidas de factura con un solo clic.

Portal del cliente

Ofrezca a los clientes un portal de autoservicio de marca para ver facturas, realizar pagos y descargar estados de cuenta sin contactarle directamente.

Gestión de gastos

Registra los gastos de tu negocio, adjunta recibos y convierte los gastos en cargos facturables para el cliente en un flujo de trabajo sin interrupciones.

¿Por qué ejecutar Invoice Ninja en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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