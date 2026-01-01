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Todo lo que puedes crear con Iceshrimp

Iceshrimp.NET es una reescritura completa del servidor fediverso Iceshrimp, cambiando la pila original de Node.js por un backend moderno de .NET y un frontend de Blazor WebAssembly. El resultado es una red social federada que ejecuta ActivityPub con una fracción de la huella de memoria y CPU de los servidores de la familia Misskey, manteniéndose totalmente compatible con el fediverso en general.

Alojar Iceshrimp en tu propio VPS mantiene tu comunidad, contenido y políticas de moderación bajo tu control — sin feeds algorítmicos, sin publicidad y sin dependencia de una plataforma. Una API compatible con Mastodon también permite a los usuarios mantener sus clientes móviles y web favoritos.

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Funciones clave de Iceshrimp

Federación de ActivityPub

Se conecta de forma nativa con Mastodon, Misskey, Pleroma y el resto del fediverso para que tus usuarios puedan seguir e interactuar a través de miles de servidores independientes.

API compatible con Mastodon

El soporte directo para clientes populares de Mastodon como Elk, Phanpy, Ice Cubes y Tusky significa que los usuarios conservan las aplicaciones que ya les encantan.

Lean .NET Backend

El nuevo backend de .NET es significativamente más rápido y más eficiente en el uso de recursos que los servidores de la familia Misskey, lo que hace que los planes de VPS más pequeños sean viables para el alojamiento federado.

Vista previa pública configurable

Una vista previa pública solo en HTML permite a los visitantes que no han iniciado sesión navegar por el contenido local sin exponer la aplicación cliente completa, con controles granulares sobre lo que se muestra.

Listas autorizadas de obtención y bloqueo

El soporte integrado para la recuperación autorizada, los modos de federación de lista de bloqueo o lista de permitidos, y la validación de firma configurable, proporciona a los administradores herramientas de moderación sólidas.

Migración desde Iceshrimp-JS

Un camino de actualización bien soportado significa que las instancias existentes de Iceshrimp-JS pueden migrar al nuevo backend sin perder cuentas, publicaciones o seguidores.

¿Por qué ejecutar Iceshrimp en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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