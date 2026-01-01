Implementa HumHub en una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de intranet y red social empresarial de cÃ³digo abierto para construir comunidades de equipo privadas.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con HumHub
HumHub es una plataforma de red social empresarial de cÃ³digo abierto que permite a las organizaciones construir comunidades de intranet privadas y autoalojadas. Combina la sensaciÃ³n familiar de las redes sociales â€”flujos de actividad, espacios (canales de grupo), mensajerÃa directa, perfiles de usuario y notificacionesâ€” con los requisitos de control y privacidad de una plataforma de equipo interna. A diferencia de alternativas alojadas como Slack o Microsoft Teams, HumHub se ejecuta completamente en tu propia infraestructura sin costos por usuario ni datos que salgan de tus servidores.
Construido sobre una arquitectura modular, HumHub ofrece un mercado de mÃ¡s de 100 mÃ³dulos gratuitos y premium que cubren wikis, calendarios, gestiÃ³n de tareas, encuestas, intercambio de archivos y autenticaciÃ³n LDAP/Active Directory â€”lo que lo hace adaptable a las necesidades especÃficas de colaboraciÃ³n de cualquier equipo u organizaciÃ³n.
Funciones clave de HumHub
Espacios y canales
Organiza comunidades en Espacios dedicados â€” cada uno con su propio flujo de actividad, miembros, archivos y mÃ³dulos â€” para equipos, departamentos o proyectos.
MÃ¡s de 100 mÃ³dulos gratis
AmplÃe la funcionalidad con mÃ³dulos del marketplace que incluyen wikis, calendarios, encuestas, tableros de tareas, uso compartido de archivos y videollamadas â€” la mayorÃa disponibles de forma gratuita.
LDAP y SSO
Autentique a los usuarios a travÃ©s de LDAP, Active Directory, SAML o inicios de sesiÃ³n sociales, centralizando la gestiÃ³n de identidades con su infraestructura de directorio existente.
Acceso a la API REST
La API REST completa le permite integrar HumHub con aplicaciones externas, automatizar el aprovisionamiento de usuarios y crear flujos de trabajo personalizados sobre la plataforma.
Temas personalizados
Aplica temas y branding personalizados para que coincidan con la identidad visual de tu organizaciÃ³n, incluyendo logotipos, colores y anulaciones de CSS sin modificar los archivos principales.
Â¿Por quÃ© ejecutar HumHub en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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