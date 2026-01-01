Haven es una aplicaciĆ³n de blog personal de cĆ³digo abierto construida con Ruby on Rails para escritores que desean un espacio privado para compartir con amigos y familiares en lugar de la internet pĆŗblica. No hay auto-registro, no hay anuncios, no hay rastreadores y no hay un feed algorĆ­tmico; solo las personas para las que creas cuentas pueden leer tus publicaciones.

Alojar Haven en tu propio VPS mantiene tus entradas de diario, fotos y lista de suscriptores completamente bajo tu control, con un editor de markdown, un lector RSS integrado y un escalado de imĆ”genes optimizado para lectura con bajo ancho de banda.