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Todo lo que puedes crear con GoWA

GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) es un servidor REST API de código abierto que se conecta a WhatsApp a través del protocolo multidispositivo. Ofrece una interfaz de usuario web limpia para gestionar sesiones de WhatsApp y una API REST completa para enviar mensajes, gestionar contactos y manejar webhooks — todo desde tu propio servidor.

Alojar GoWA en tu VPS garantiza que tus datos de sesión de WhatsApp permanezcan privados, que tu API no tenga límites de velocidad de proveedores externos y que mantengas un control total sobre el enrutamiento de mensajes y las integraciones de webhooks.

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Funciones clave de GoWA

REST API

API HTTP completa para enviar mensajes de texto, imágenes, documentos y ubicación programáticamente desde cualquier lenguaje o herramienta.

Compatibilidad multi-dispositivo

Conecta varias cuentas de WhatsApp a una sola instancia de servidor sin necesidad de conexiones telefónicas separadas.

Interfaz web

IU web integrada para escaneo de códigos QR, gestión de sesiones y prueba de llamadas a la API sin escribir código.

Integración de webhook

Reenvía los mensajes entrantes a tus propios endpoints para la automatización de chatbots, la integración de CRM o los flujos de trabajo de notificación.

Autenticación básica

Proteja la API y la interfaz de usuario web con credenciales de nombre de usuario/contraseña para evitar el acceso no autorizado.

¿Por qué ejecutar GoWA en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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