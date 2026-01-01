GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) es un servidor REST API de código abierto que se conecta a WhatsApp a través del protocolo multidispositivo. Ofrece una interfaz de usuario web limpia para gestionar sesiones de WhatsApp y una API REST completa para enviar mensajes, gestionar contactos y manejar webhooks — todo desde tu propio servidor.

Alojar GoWA en tu VPS garantiza que tus datos de sesión de WhatsApp permanezcan privados, que tu API no tenga límites de velocidad de proveedores externos y que mantengas un control total sobre el enrutamiento de mensajes y las integraciones de webhooks.