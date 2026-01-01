Despliega Gotify con un solo clic.
Servidor de notificaciones push autoalojado con una API REST sencilla y entrega de WebSocket en tiempo real.
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Todo lo que puedes crear con Gotify
Gotify es un servidor de notificaciones push ligero y de código abierto que te permite enviar y recibir mensajes en tiempo real. Una API REST sencilla facilita la integración de notificaciones desde scripts, herramientas de monitoreo, tareas cron y aplicaciones sin depender de Firebase, Pushover o cualquier otro servicio de terceros. Soporta múltiples aplicaciones cliente y organiza las notificaciones por origen con niveles de prioridad.
Alojar Gotify por tu cuenta mantiene todos los datos de notificación en tu propio VPS, garantizando privacidad y disponibilidad. Su mínima huella de recursos significa que se ejecuta cómodamente junto con otras aplicaciones sin competir por la memoria o la CPU.
Funciones clave de Gotify
API REST simple
Envía notificaciones desde cualquier script o aplicación mediante una sencilla solicitud HTTP POST — sin necesidad de SDK y sin configuración compleja.
WebSockets en tiempo real
Los mensajes se envían instantáneamente a los clientes conectados a través de WebSocket, asegurando que las alertas aparezcan en tus dispositivos en el momento en que se envían.
Android y Clientes Web
Recibe notificaciones en dispositivos Android con la aplicación oficial, o monitorea los mensajes en cualquier navegador a través de la interfaz de usuario web integrada.
Soporte de múltiples aplicaciones
Organiza las notificaciones por aplicación de origen con tokens y niveles de prioridad separados, manteniendo las alertas de monitoreo, las copias de seguridad y los eventos de CI claramente separados.
Extensibilidad de plugins
Extiende Gotify con plugins de la comunidad para añadir nuevas fuentes de notificación, reglas de reenvío e integraciones personalizadas sin modificar el servidor principal.
¿Por qué ejecutar Gotify en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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