GoatCounter es una plataforma de análisis web sencilla y de código abierto, diseñada para desarrolladores que desean datos significativos de visitas a páginas sin el costo de privacidad de las cookies de seguimiento o la recopilación de datos personales. Cuenta las visitas a páginas, los referentes, los navegadores, los países y los tamaños de pantalla, nada más. No se requieren banners de consentimiento.

A diferencia de las plataformas de análisis pesadas que requieren múltiples servicios, GoatCounter se ejecuta como un único contenedor con una base de datos SQLite incorporada. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene todos los datos de los visitantes bajo tu control, completamente aislados de las redes de análisis de terceros.