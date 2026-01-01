Despliega GLPI con un solo clic.
Plataforma de código abierto de gestión de activos de TI y mesa de ayuda para el seguimiento de la infraestructura y la gestión de tickets de soporte.
Elige un plan VPS para GLPI
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es una plataforma integral de gestión de servicios de TI de código abierto que combina el inventario de activos, la emisión de tickets de mesa de ayuda, el seguimiento de licencias de software y la gestión de cambios en una única aplicación web. Soporta más de 70 idiomas y un ecosistema de plugins con más de 150 extensiones, adaptándose a operaciones de TI de cualquier tamaño.
Alojar GLPI en tu propio VPS elimina los costos de licencia por usuario y mantiene los datos sensibles de la infraestructura de TI bajo el control de la organización. Esta implementación incluye MariaDB para un almacenamiento confiable. Después de la implementación, completa el asistente de configuración en tu navegador usando las credenciales de la base de datos mostradas durante el proceso de implementación.
Funciones clave de GLPI
Inventario de activos de TI
Rastree servidores, estaciones de trabajo, dispositivos móviles, equipo de red y licencias de software en un inventario centralizado con descubrimiento automático.
Sistema de tickets de mesa de ayuda
Gestiona solicitudes de usuario, incidentes y solicitudes de cambio con flujos de trabajo personalizables, seguimiento de SLA y notificaciones por correo electrónico.
Gestión de licencias de software
Monitorear el uso de licencias, dar seguimiento al cumplimiento y optimizar los costos de software en toda su organización.
Base de conocimientos
Documentar soluciones y crear recursos de autoservicio para que los usuarios puedan resolver problemas comunes sin abrir tickets.
Mercado de plugins
Extiende GLPI con más de 150 plugins de la comunidad que cubren integraciones, reportes y flujos de trabajo ITSM especializados.
¿Por qué ejecutar GLPI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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