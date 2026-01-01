GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es una plataforma integral de gestión de servicios de TI de código abierto que combina el inventario de activos, la emisión de tickets de mesa de ayuda, el seguimiento de licencias de software y la gestión de cambios en una única aplicación web. Soporta más de 70 idiomas y un ecosistema de plugins con más de 150 extensiones, adaptándose a operaciones de TI de cualquier tamaño.

Alojar GLPI en tu propio VPS elimina los costos de licencia por usuario y mantiene los datos sensibles de la infraestructura de TI bajo el control de la organización. Esta implementación incluye MariaDB para un almacenamiento confiable. Después de la implementación, completa el asistente de configuración en tu navegador usando las credenciales de la base de datos mostradas durante el proceso de implementación.