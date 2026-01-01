Ghostfolio es un panel de finanzas personales de código abierto que consolida tu cartera de inversiones a través de múltiples clases de activos —acciones, ETFs, criptomonedas y más— en una única vista unificada. Ofrece análisis detallados de rendimiento, rendimientos ponderados en el tiempo y datos de mercado en tiempo real sin enviar tus datos financieros a servicios de terceros.

Alojar Ghostfolio en tu propio VPS te da la propiedad completa de tu información financiera sensible. Esta implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento duradero de datos y Redis para el almacenamiento en caché, asegurando cálculos rápidos de cartera y un rendimiento fiable a medida que tu historial de transacciones crece.