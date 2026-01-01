Despliega Ghostfolio en un solo clic.
Panel de gestión de patrimonio de código abierto centrado en la privacidad para el seguimiento de inversiones en acciones, ETFs y criptomonedas.
Elige un plan VPS para Ghostfolio
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Ghostfolio
Ghostfolio es un panel de finanzas personales de código abierto que consolida tu cartera de inversiones a través de múltiples clases de activos —acciones, ETFs, criptomonedas y más— en una única vista unificada. Ofrece análisis detallados de rendimiento, rendimientos ponderados en el tiempo y datos de mercado en tiempo real sin enviar tus datos financieros a servicios de terceros.
Alojar Ghostfolio en tu propio VPS te da la propiedad completa de tu información financiera sensible. Esta implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento duradero de datos y Redis para el almacenamiento en caché, asegurando cálculos rápidos de cartera y un rendimiento fiable a medida que tu historial de transacciones crece.
Funciones clave de Ghostfolio
Seguimiento multiactivo
Monitorea acciones, ETFs, criptomonedas, bonos y activos alternativos en un solo panel de control de cartera unificado.
Analíticas de rendimiento
Los rendimientos detallados ponderados por tiempo, la tasa interna de retorno y las métricas de rendimiento anualizadas le ayudan a evaluar sus decisiones de inversión.
Diseño que prioriza la privacidad
Todos los datos financieros permanecen en su propio servidor — ningún acceso a la nube de terceros a su cartera o historial de transacciones.
Seguimiento de dividendos
Monitorea los ingresos por dividendos y las distribuciones en todas las tenencias con informes de ingresos y cálculos de rendimiento.
Importación CSV
Importa transacciones desde archivos CSV y varias plataformas de bróker para incorporar rápidamente el historial de tu cartera existente.
¿Por qué ejecutar Ghostfolio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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