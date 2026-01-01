Despliega Ghost con un solo clic.
Plataforma de publicación de código abierto para blogueros profesionales, boletines y membresías de pago.
Elige un plan VPS para Ghost
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Ghost
Ghost es un CMS headless de código completamente abierto, diseñado en torno a las necesidades de los editores profesionales. A diferencia de los sistemas de gestión de contenido de propósito general, cada función —desde el editor hasta los boletines de correo electrónico nativos y la gestión de membresías— está diseñada específicamente para escritores y creadores en línea.
Autoalojar Ghost en tu VPS significa que eres dueño de tu lista de suscriptores, controlas tu contenido y evitas tarifas por miembro y el bloqueo de plataforma. Con una base de datos MySQL incluida, tus publicaciones, miembros y configuraciones persisten de forma fiable sin depender de ningún servicio de terceros.
Funciones clave de Ghost
Membresías integradas
Crea niveles de membresía gratuitos o de pago con integración nativa de Stripe — no se requieren plugins ni servicios adicionales.
Boletines nativos
Envía boletines por correo electrónico directamente a los suscriptores desde Ghost sin conectar una plataforma de correo electrónico separada.
Editor moderno
Editor basado en bloques con incrustaciones de medios enriquecidos, galerías e inyección de código diseñado para la publicación de contenido de formato largo.
API de Headless CMS
Las API de Contenido y Administración te permiten entregar contenido a cualquier framework de front-end mientras mantienes Ghost como el back-end.
SEO y programación
La optimización SEO integrada, los sitemaps automáticos y la programación de contenido mantienen tu publicación funcionando y organizada.
¿Por qué ejecutar Ghost en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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