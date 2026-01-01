Despliegue Fragata en una instalación de clic.
Grabador de vídeo en red de código abierto con detección de objetos de IA local en tiempo real para sus cámaras IP.
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Todo lo que puedes crear con Frigate
Frigate es un grabador de vídeo en red de código abierto construido en torno a la detección de objetos en tiempo real. Analiza continuamente las transmisiones de sus cámaras IP, identifica personas, automóviles, animales y otros objetos en el acto, y solo graba o alerta cuando algo significativo sucede realmente en lugar de en cada píxel de movimiento.
Debido a que cada fotograma se procesa en su propio servidor, las imágenes nunca salen de la máquina que controla, sin suscripción a la nube, sin tarifa por cámara y sin que ningún proveedor decida cuánto tiempo se guardan sus grabaciones. Fragata funciona con cualquier cámara que proporcione un flujo RTSP, almacene grabaciones en disco local y se integre con Home Assistant y MQTT para automatizaciones.
Funciones clave de Frigate
Detección local de IA
Los objetos se identifican en su propio hardware en tiempo real, por lo que la detección sigue funcionando incluso cuando la conexión a internet no lo hace.
Menos alertas falsas
Las grabaciones y notificaciones se activan por personas, automóviles o animales reales en lugar de por sombras, lluvia o faros que pasan.
Registro y revisión continuos
Las grabaciones las 24 horas del día se encuentran junto a una línea de tiempo de eventos detectados, para que pueda saltar directamente al momento que importa.
Funciona con cualquier cámara
Conecte cámaras de cualquier marca a través de RTSP en lugar de estar bloqueadas en un solo fabricante o servicio en la nube.
Integración de Home Assistant
Las detecciones se publican a través de MQTT para que las luces, sirenas y otras automatizaciones del hogar inteligente puedan reaccionar en el momento en que se detecta algo.
Retransmisión incorporada
El restreamer go2rtc incluido tira de cada cámara una vez y la comparte con cada espectador, manteniendo la carga fuera de la propia cámara.
¿Por qué ejecutar Frigate en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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