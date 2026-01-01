Friendica es una de las redes sociales autoalojadas más antiguas y con mayor interoperabilidad en el fediverso. Se federa simultáneamente a través de ActivityPub, Diaspora y su propio protocolo DFRN, lo que significa que tu instancia de Friendica puede conectarse con Mastodon, Misskey, Pixelfed, los 'pods' de Diaspora y docenas de otras redes desde una sola cuenta. A diferencia de las plataformas más nuevas que se centran en un solo protocolo, Friendica fue diseñada específicamente para lograr el máximo alcance de federación en toda la web social descentralizada.

Ejecutar Friendica en tu propio VPS te otorga la propiedad total de tu identidad social y tus datos. Tú eliges las reglas, decides con qué redes federarte y mantienes todas las publicaciones, contactos y medios bajo tu control directo, sin publicidad y sin una plataforma que pueda desaparecer o cambiar sus términos mañana.