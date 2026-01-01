FreeScout es una plataforma de mesa de ayuda y bandeja de entrada compartida, gratuita y de código abierto, construida con PHP y Laravel, diseñada como una alternativa autoalojada a Help Scout y Zendesk. Ofrece una interfaz de soporte familiar y profesional con soporte para múltiples buzones, detección de colisiones, respuestas guardadas y automatización de flujos de trabajo — todo lo que un equipo necesita para gestionar las consultas de los clientes de manera eficiente sin pagar tarifas de suscripción por agente.

Desplegar FreeScout en tu VPS con MariaDB te da soberanía total sobre los datos de cada conversación con el cliente, agentes y buzones ilimitados, y la libertad de extender la funcionalidad a través del sistema de módulos. No hay precios por agente, sin límites de conversación, y sin riesgo de que un proveedor aumente los costos o descontinúe el servicio.