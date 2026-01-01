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Todo lo que puedes crear con FreeScout

FreeScout es una plataforma de mesa de ayuda y bandeja de entrada compartida, gratuita y de código abierto, construida con PHP y Laravel, diseñada como una alternativa autoalojada a Help Scout y Zendesk. Ofrece una interfaz de soporte familiar y profesional con soporte para múltiples buzones, detección de colisiones, respuestas guardadas y automatización de flujos de trabajo — todo lo que un equipo necesita para gestionar las consultas de los clientes de manera eficiente sin pagar tarifas de suscripción por agente.

Desplegar FreeScout en tu VPS con MariaDB te da soberanía total sobre los datos de cada conversación con el cliente, agentes y buzones ilimitados, y la libertad de extender la funcionalidad a través del sistema de módulos. No hay precios por agente, sin límites de conversación, y sin riesgo de que un proveedor aumente los costos o descontinúe el servicio.

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Funciones clave de FreeScout

Bandeja de entrada compartida

Múltiples agentes colaboran en el mismo buzón con detección de colisiones, evitando respuestas duplicadas al mismo cliente.

Automatización del flujo de trabajo

Automatiza acciones repetitivas con reglas personalizadas — asigna tickets automáticamente, envía respuestas predefinidas y activa notificaciones según las condiciones.

Soporte de múltiples buzones

Gestiona buzones de entrada separados para diferentes departamentos, marcas o productos desde una única instalación de FreeScout.

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Crea una biblioteca de plantillas de respuesta para preguntas frecuentes para que los agentes puedan responder con precisión y consistencia en segundos.

Sistema de Módulos

Amplíe la funcionalidad con módulos de la comunidad para chat en vivo, encuestas de satisfacción, base de conocimientos e integraciones de terceros.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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