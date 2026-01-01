Implementa Flarum con un solo clic.
Software de foro de cÃ³digo abierto moderno y elegante para crear comunidades en lÃnea comprometidas y prÃ³speras.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Flarum
Flarum es una plataforma de foro de prÃ³xima generaciÃ³n que reinventa la discusiÃ³n en lÃnea para la web moderna. Construida con un enfoque de prioridad mÃ³vil, ofrece una experiencia elegante, rÃ¡pida e intuitiva que fomenta conversaciones significativas. A diferencia del software de foro tradicional que se siente anticuado y engorroso, Flarum combina actualizaciones en tiempo real, desplazamiento infinito y un potente sistema de extensiones en una interfaz limpia y libre de distracciones.
Alojar Flarum en tu propio VPS te da control total sobre los datos de tu comunidad, sin tarifas por usuario y la libertad de instalar cualquiera de las mÃ¡s de 200 extensiones de la comunidad. Con MySQL gestionando el almacenamiento de datos y mÃ¡s de 41 paquetes de traducciÃ³n disponibles, Flarum se adapta desde grupos de pasatiempos de nicho hasta grandes comunidades profesionales.
Funciones clave de Flarum
DiseÃ±o primero para mÃ³viles
Interfaz adaptable diseÃ±ada desde cero para dispositivos mÃ³viles, ofreciendo una experiencia fluida en cualquier tamaÃ±o de pantalla.
Amplio Ecosistema de Extensiones
MÃ¡s de 200 extensiones de la comunidad te permiten aÃ±adir inicio de sesiÃ³n social, suscripciones, encuestas y mÃ¡s sin tocar el cÃ³digo principal.
Actualizaciones en tiempo real
Las discusiones se actualizan en tiempo real sin recargar la pÃ¡gina, manteniendo las conversaciones rÃ¡pidas y atractivas para comunidades activas.
OrganizaciÃ³n basada en etiquetas
El sistema de etiquetas flexible te permite categorizar discusiones y permitir a los usuarios seguir solo los temas que les interesan.
ModeraciÃ³n Potente
Las herramientas integradas de marcado, suspensiÃ³n y gestiÃ³n de usuarios otorgan a los moderadores un control preciso sobre la salud de la comunidad.
Â¿Por quÃ© ejecutar Flarum en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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