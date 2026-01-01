Implementa Firefly III con un solo clic.
Toma el control total de tus finanzas personales con un sistema de contabilidad de doble entrada seguro y autohospedado.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Firefly III
Firefly III es el referente para la gestiÃ³n de finanzas personales autoalojada. Ofrece una plataforma integral para rastrear tus ingresos, gastos y presupuestos con la precisiÃ³n de un software de contabilidad profesional. El sistema de contabilidad de doble entrada registra cada transacciÃ³n con el contexto completo de origen y destino, creando un libro de contabilidad preciso que puedes auditar en cualquier momento.
Al autoalojar en tu propio VPS, eliminas el riesgo de compartir datos financieros sensibles con agregadores de terceros, asegurando que tu patrimonio neto, hÃ¡bitos de gasto y saldos de cuenta permanezcan estrictamente confidenciales sin tarifas de suscripciÃ³n y sin minerÃa de datos.
Funciones clave de Firefly III
Contabilidad de partida doble
Garantice la exactitud financiera con un sistema de nivel profesional que rastrea cada centavo en mÃºltiples cuentas.
Presupuesto Avanzado
Establece presupuestos mensuales o anuales complejos y recibe indicadores visuales cuando te acerques a tus lÃmites.
Reglas de automatizaciÃ³n
Ahorra tiempo creando reglas personalizadas que categorizan y etiquetan automÃ¡ticamente las transacciones basÃ¡ndose en descripciones o montos.
Reportes Detallados
Genera grÃ¡ficos y tablas perspicaces para visualizar tu patrimonio neto, patrones de gasto y crecimiento financiero a lo largo del tiempo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Firefly III en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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