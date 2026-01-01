Firefly es un servidor VPN WireGuard optimizado que combina la criptografÃ­a moderna y de alto rendimiento de WireGuard con una interfaz de usuario web accesible para gestionar clientes, generar configuraciones y supervisar conexiones. Elimina la complejidad de la configuraciÃ³n tradicional de WireGuard para que puedas tener una VPN segura funcionando en minutos en lugar de horas.

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