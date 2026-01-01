Despliega Firefly con un solo clic.
Servidor VPN WireGuard simple con una interfaz de gestiÃ³n web para crear y gestionar conexiones VPN seguras sin necesidad de tener conocimientos expertos en redes.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Firefly
Firefly es un servidor VPN WireGuard optimizado que combina la criptografÃa moderna y de alto rendimiento de WireGuard con una interfaz de usuario web accesible para gestionar clientes, generar configuraciones y supervisar conexiones. Elimina la complejidad de la configuraciÃ³n tradicional de WireGuard para que puedas tener una VPN segura funcionando en minutos en lugar de horas.
Desplegar Firefly en tu propio VPS te proporciona una IP pÃºblica dedicada para un acceso VPN fiable, ancho de banda de nivel empresarial sin estrangulamiento del ISP, y una independencia total de los proveedores de VPN de terceros que registran el trÃ¡fico o sufren interrupciones inesperadas.
Funciones clave de Firefly
ConfiguraciÃ³n de cliente con 1 clic
Generar configuraciones de cliente de WireGuard y cÃ³digos QR para dispositivos mÃ³viles directamente desde la interfaz de usuario web â€” no se requieren conocimientos de lÃnea de comandos.
Certificados SSL automÃ¡ticos
Firefly proporciona certificados SSL gratuitos automÃ¡ticamente, asegurando la interfaz de administraciÃ³n sin ninguna configuraciÃ³n manual de certificados.
Clientes multiplataforma
Funciona con todos los clientes oficiales de WireGuard en iOS, Android, Windows, macOS y Linux â€” conecta cualquier dispositivo con un solo archivo de configuraciÃ³n.
Monitoreo en tiempo real
El tablero muestra las conexiones activas y el uso de ancho de banda por cliente para que siempre sepas quiÃ©n estÃ¡ conectado y cuÃ¡nto trÃ¡fico estÃ¡n utilizando.
No se necesita WireGuard del sistema
Se ejecuta completamente en Docker sin requerir que WireGuard estÃ© instalado en el sistema operativo anfitriÃ³n, simplificando la implementaciÃ³n y manteniendo limpio el sistema anfitriÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Firefly en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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