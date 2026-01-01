Despliega Fider con una instalación de un solo clic.
Plataforma de feedback de código abierto para clientes para recopilar solicitudes de funciones, realizar votaciones de la comunidad y gestionar hojas de ruta de productos de forma transparente.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Fider
Fider es una plataforma de opiniones de código abierto que cierra la brecha entre los equipos de producto y sus usuarios. Su portal público de votación permite a los usuarios enviar ideas, votar a favor de solicitudes existentes y participar en debates, asegurando que las funciones más valiosas se prioricen primero. Los equipos pueden actualizar estados, comunicar decisiones de la hoja de ruta y mantener a su comunidad informada durante todo el ciclo de desarrollo.
Alojar Fider en tu propio VPS mantiene todas las opiniones y datos de usuario bajo tu control, elimina la tarificación por usuario de las alternativas alojadas y te permite personalizar la marca y la autenticación para que coincidan con la identidad de tu producto.
Funciones clave de Fider
Votación de la Comunidad
Los usuarios votan sobre las solicitudes de funciones para que los equipos de producto puedan priorizar objetivamente qué construir a continuación basándose en la demanda real en lugar de las voces más ruidosas.
Seguimiento de estado
Asigna estados — planeado, iniciado, completado, rechazado — para mantener a la comunidad informada sobre el progreso de cada sugerencia.
Autenticación Flexible
Admite opciones de inicio de sesión por correo electrónico, OAuth y SSO para que los usuarios puedan interactuar con la menor fricción, aumentando las tasas de envío y votación.
Branding Personalizado
Los logotipos, colores configurables y el soporte de dominio personalizado le permiten presentar el portal de comentarios como una extensión perfecta de su propio producto.
Notificaciones de correo
Las notificaciones automáticas mantienen a los usuarios comprometidos al alertarlos cuando sus sugerencias reciben votos, comentarios o actualizaciones de estado.
¿Por qué ejecutar Fider en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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