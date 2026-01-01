Despliega Expensave con una instalaciÃ³n en un clic.
Rastreador de gastos personales y familiares de cÃ³digo abierto para monitorear los hÃ¡bitos de gasto y administrar los presupuestos del hogar.
Elige un plan VPS para Expensave
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Expensave
Expensave es una aplicaciÃ³n de seguimiento de gastos de cÃ³digo abierto diseÃ±ada para individuos y familias que desean tener control total sobre sus datos financieros. Con calendarios de gastos compartidos, importaciÃ³n de estados de cuenta bancarios y reportes de hÃ¡bitos de gasto, convierte los datos brutos de transacciones en informaciÃ³n Ãºtil que te ayuda a entender a dÃ³nde va tu dinero.
Alojar Expensave en tu propio VPS mantiene los datos financieros sensibles fuera de servidores comerciales de terceros, elimina las tarifas de suscripciÃ³n recurrentes y le da acceso a cada miembro del hogar sin compartir credenciales â€” mientras que las copias de seguridad automÃ¡ticas protegen aÃ±os de historial de gastos.
Funciones clave de Expensave
Calendarios de Gastos Compartidos
MÃºltiples usuarios pueden contribuir al mismo calendario, lo que facilita que las familias y los compaÃ±eros de piso mantengan la transparencia del presupuesto del hogar.
ImportaciÃ³n de Estado de Cuenta Bancario
Importa estados de cuenta de instituciones financieras para poblar automÃ¡ticamente las transacciones, reduciendo la entrada manual y asegurando registros completos de gastos.
Informes de HÃ¡bitos de Gasto
Los anÃ¡lisis visuales desglosan los ingresos y gastos por categorÃa a lo largo del tiempo, revelando patrones que te ayudan a tomar decisiones presupuestarias mÃ¡s inteligentes.
App web progresiva
La PWA adaptable a dispositivos mÃ³viles te permite registrar gastos desde cualquier dispositivo al instante, para que nunca te pierdas una transacciÃ³n sobre la marcha.
DiseÃ±o que prioriza la privacidad
Todos los datos financieros permanecen en tu propio servidor â€” sin anÃ¡lisis de terceros, sin tarifas de suscripciÃ³n y sin riesgo de que una plataforma comercial cierre.
Â¿Por quÃ© ejecutar Expensave en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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