Evolution Go es una pasarela de API de WhatsApp reescrita en Go, diseñada como una alternativa ligera y eficiente a la Evolution API basada en Node.js. Construida sobre la biblioteca whatsmeow, ofrece las mismas capacidades principales de automatización de mensajería — gestión de múltiples instancias, eventos de webhook y una API REST — mientras consume significativamente menos memoria y se inicia en menos de un segundo gracias al tiempo de ejecución compilado de Go y su modelo de concurrencia nativa.

Alojar Evolution Go en tu propio VPS maximiza la ventaja de eficiencia de recursos de su binario compilado. Todas las credenciales de autenticación y los datos de conversación se almacenan en tu propia base de datos PostgreSQL, garantizando la soberanía y el cumplimiento de los datos sin los costos por mensaje que hacen que los proveedores comerciales de WhatsApp sean caros a escala.