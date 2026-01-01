Despliega la API de Evolution con un solo clic.
Pasarela de API de WhatsApp Business de código abierto para construir chatbots, automatizaciones e integraciones de mensajería para clientes.
Elige un plan VPS para Evolution API
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Evolution API
Evolution API es una plataforma de código abierto que proporciona una API REST completa para la automatización de mensajería de WhatsApp. Construida sobre la biblioteca Baileys, permite a los desarrolladores conectar cuentas de WhatsApp, enviar y recibir mensajes, gestionar contactos y activar webhooks para el procesamiento de eventos en tiempo real — todo sin las costosas tarifas oficiales de la API para conexiones que no sean de la API en la nube.
Alojar Evolution API en tu propio VPS mantiene todos los datos de conversación de los clientes en tu propia infraestructura, garantizando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y eliminando los costos por mensaje que encarecen a los proveedores comerciales a gran escala. La base de datos PostgreSQL y la caché Redis incluidas proporcionan persistencia fiable y manejo de mensajes de alto rendimiento para cargas de trabajo de producción.
Funciones clave de Evolution API
Gestión de Múltiples Instancias
Conecte y gestione múltiples números de WhatsApp desde una única implementación, con cada instancia aislada y controlable de forma independiente a través de la API.
Integraciones de Chatbot
Los conectores nativos para Typebot, Chatwoot y OpenAI permiten la creación de chatbots sin código y conversaciones automatizadas impulsadas por IA en WhatsApp.
Sistema de Eventos Webhook
Los webhooks en tiempo real entregan eventos de mensajes, conexión y grupo a tu aplicación en el momento en que ocurren, lo que permite respuestas automatizadas instantáneas.
Automatización del flujo de trabajo
Compatible con n8n y otras plataformas de automatización, lo que permite crear flujos de trabajo de mensajería complejos de varios pasos sin necesidad de código personalizado.
API RESTful
Una API HTTP/JSON limpia con autenticación por código QR facilita la integración de la mensajería de WhatsApp en cualquier aplicación o servicio.
¿Por qué ejecutar Evolution API en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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