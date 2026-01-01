Despliega EmbyStat con instalación de un solo clic.
Panel de estadísticas y análisis para servidores multimedia Emby y Jellyfin con información detallada de la biblioteca e informes de visualización.
Elige un plan VPS para EmbyStat
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con EmbyStat
EmbyStat es una aplicación dedicada de análisis y estadísticas para servidores multimedia Emby y Jellyfin. Se conecta directamente a la API de tu servidor multimedia para recopilar datos sobre tu biblioteca, hábitos de visualización y rendimiento del servidor, presentando la información a través de paneles visuales e informes detallados.
Desplegar EmbyStat en un VPS garantiza la recopilación continua de datos en segundo plano y análisis siempre accesibles sin consumir recursos en tu propio servidor multimedia. El almacenamiento persistente conserva las estadísticas históricas para el análisis de tendencias a largo plazo, y la recopilación programada mantiene los informes actualizados sin intervención manual.
Funciones clave de EmbyStat
Estadísticas de la biblioteca
Los desgloses detallados de tu biblioteca de películas y TV por género, calidad, idioma y clasificación dan una imagen completa de tu colección de medios.
Visualizando Analíticas
Rastrea el historial de visualización y los patrones de consumo por usuario, revelando qué contenido se ve, se reproduce de nuevo o se deja sin terminar.
Detección de duplicados
Identifica archivos duplicados en tu biblioteca para ayudar a recuperar espacio de almacenamiento y mantener una colección limpia y bien organizada.
Monitoreo de salud del servidor
Monitorea las métricas de rendimiento del servidor y la actividad del usuario para ayudar a identificar cuellos de botella y asegurar una experiencia de streaming fluida.
Gráficos Interactivos
Los tableros visuales con gráficos y tablas facilitan la exploración de tendencias y el intercambio de información valiosa de la biblioteca de un vistazo.
¿Por qué ejecutar EmbyStat en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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