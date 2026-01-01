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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Element

Element es una plataforma de mensajería y colaboración de código abierto basada en el protocolo Matrix. Ofrece mensajería cifrada de extremo a extremo, llamadas de voz y video, y uso compartido de archivos por defecto, con la capacidad de conectarse a cualquier homeserver de Matrix — incluyendo instancias de Synapse autoalojadas o servidores públicos como matrix.org.

Alojar Element en tu VPS mantiene tu infraestructura de mensajería bajo tu control. Puedes configurar los ajustes de federación, aplicar políticas de seguridad, integrarlo con tu propio homeserver de Matrix y asegurar que las comunicaciones empresariales sensibles nunca pasen por infraestructura de nube de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Element

Cifrado de extremo a extremo

Todos los mensajes se cifran por defecto utilizando el protocolo Matrix Olm/Megolm, asegurando que solo los participantes previstos puedan leer las conversaciones.

Red Abierta Matrix

Conéctate a cualquier homeserver de Matrix y comunícate a través de diferentes clientes compatibles con Matrix, lo que permite la federación sin dependencia de una plataforma.

Sincronización multiplataforma

El historial de mensajes sincronizado en la web, computadoras de escritorio, iOS y Android asegura que las conversaciones sean accesibles en cada dispositivo en tiempo real.

Llamadas de voz y video

Las llamadas de voz y video cifradas integradas con pantalla compartida permiten la colaboración en tiempo real sin salir de la interfaz de mensajería.

Integraciones de Puente

Los puentes conectan Element con Slack, IRC, Telegram y otras plataformas de mensajería, consolidando las comunicaciones en una sola interfaz.

¿Por qué ejecutar Element en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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