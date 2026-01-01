Despliega Eclipse Mosquitto con instalación en un solo clic.
Broker MQTT ligero de código abierto para conectar dispositivos IoT, sensores y aplicaciones con mensajería de publicación/suscripción.
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Todo lo que puedes crear con Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto es la implementación de código abierto de referencia del protocolo MQTT, compatible con las versiones 5.0, 3.1.1 y 3.1. El mínimo consumo de recursos binarios de MQTT y su modelo de publicación/suscripción lo convierten en la opción estándar para redes de sensores IoT, centros de automatización del hogar y cualquier aplicación donde el ancho de banda y la duración de la batería son importantes. Mosquitto se implementa en entornos de producción que van desde configuraciones domésticas con una sola Raspberry Pi hasta implementaciones industriales de IoT a gran escala.
Esta plantilla implementa Mosquitto con autenticación por contraseña habilitada por defecto y almacenamiento persistente para los datos de mensajes y la configuración. El autoalojamiento te brinda conexiones y mensajes ilimitados sin tarifas por dispositivo, control total sobre las listas de control de acceso y una entrega consistente de baja latencia que los brokers de la nube compartidos no pueden garantizar.
Funciones clave de Eclipse Mosquitto
Soporte para el protocolo MQTT
Soporta las versiones de MQTT 5.0, 3.1.1 y 3.1, asegurando la compatibilidad con toda la gama de dispositivos IoT, bibliotecas y herramientas de cliente.
Autenticación de Contraseña
La autenticación basada en contraseña preconfigurada bloquea las conexiones no autorizadas desde el momento en que el broker se inicia, sin necesidad de configuración adicional.
Persistencia de Mensajes
Los mensajes retenidos y las garantías de entrega de QoS sobreviven a los reinicios del broker, asegurando que los dispositivos que se reconectan después de un tiempo de inactividad reciban las actualizaciones perdidas.
Control de Acceso a Temas
Las reglas ACL restringen qué clientes pueden publicar o suscribirse a temas específicos, lo que permite configuraciones de broker multi-inquilino detalladas.
Encriptación TLS
El soporte nativo TLS/SSL cifra todas las conexiones de cliente, protegiendo los datos del sensor y los comandos de control en tránsito a través de redes no confiables.
¿Por qué ejecutar Eclipse Mosquitto en Hostinger?
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