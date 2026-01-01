Duck DNS es un servicio gratuito de DNS dinámico en el que confían millones de usuarios de laboratorios caseros y auto-anfitriones para mantener un acceso fiable a servidores y dispositivos detrás de conexiones a internet residenciales. La mayoría de los proveedores de internet (ISP) asignan direcciones IP cambiantes, pero Duck DNS lo resuelve monitoreando continuamente tu IP pública y actualizando tu subdominio elegido en el momento en que cambia — todo sin costo.

Esta plantilla ejecuta el contenedor oficial del cliente de Duck DNS en modo de red de host, otorgándole una visibilidad precisa de la IP. La configuración persiste a través de los reinicios para que la configuración de tu subdominio y token nunca se pierda. Ya sea que necesites acceso estable a un servidor casero, un proyecto de Raspberry Pi o una aplicación VPS auto-alojada, Duck DNS elimina la necesidad de pagar por una IP estática o un servicio DDNS comercial.