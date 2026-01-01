Drupal es un sistema de gestión de contenidos (CMS) maduro y de categoría empresarial en el que confían gobiernos, universidades, empresas de medios y organizaciones de la lista Fortune 500 en todo el mundo. Su arquitectura modular y su amplio ecosistema de más de 50,000 módulos aportados permiten a los equipos construir desde un sitio editorial simple hasta una compleja plataforma digital multisitio sin necesidad de escribir una sola línea de código personalizado.

Las capacidades de CMS desacoplado de Drupal, su sólida capa de API y su sistema de permisos granular lo convierten en una opción ideal para organizaciones que necesitan gestionar contenido a través de múltiples canales —web, móvil y más allá—, manteniendo al mismo tiempo flujos de trabajo editoriales estrictos y requisitos de cumplimiento. Esta implementación combina Drupal con un backend de PostgreSQL para ofrecer fiabilidad y rendimiento de nivel de producción.