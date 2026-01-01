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Todo lo que puedes crear con Drupal

Drupal es un sistema de gestión de contenidos (CMS) maduro y de categoría empresarial en el que confían gobiernos, universidades, empresas de medios y organizaciones de la lista Fortune 500 en todo el mundo. Su arquitectura modular y su amplio ecosistema de más de 50,000 módulos aportados permiten a los equipos construir desde un sitio editorial simple hasta una compleja plataforma digital multisitio sin necesidad de escribir una sola línea de código personalizado.

Las capacidades de CMS desacoplado de Drupal, su sólida capa de API y su sistema de permisos granular lo convierten en una opción ideal para organizaciones que necesitan gestionar contenido a través de múltiples canales —web, móvil y más allá—, manteniendo al mismo tiempo flujos de trabajo editoriales estrictos y requisitos de cumplimiento. Esta implementación combina Drupal con un backend de PostgreSQL para ofrecer fiabilidad y rendimiento de nivel de producción.

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Funciones clave de Drupal

Modelado de contenido flexible

Define tipos de contenido y campos personalizados para que coincidan exactamente con tu flujo de trabajo editorial, sin estar limitado por una estructura de datos fija.

Headless CMS y REST API

Exponga el contenido a través de una interfaz RESTful o JSON:API para que los equipos de front-end puedan crear experiencias personalizadas en cualquier framework.

Roles y permisos granulares

Controla exactamente lo que cada rol de usuario puede crear, editar, publicar o eliminar en toda la jerarquía del sitio.

Soporte multilingüe

La traducción y gestión de idiomas integradas le permiten publicar contenido en docenas de idiomas desde una única instalación.

Vasto ecosistema de módulos

Más de 50,000 módulos aportados extienden Drupal con comercio electrónico, SEO, gestión de medios e integraciones de servicios de terceros.

¿Por qué ejecutar Drupal en Hostinger?

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