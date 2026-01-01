Dolibarr es una plataforma ERP y CRM modular de código abierto que cubre toda la gama de operaciones comerciales — gestión de clientes, cotizaciones, facturas, inventario, proyectos, recursos humanos y contabilidad — en un único sistema integrado. Su arquitectura basada en módulos le permite activar solo las funciones que su negocio necesita, manteniendo la interfaz despejada a medida que sus requisitos crecen.

Alojar Dolibarr en su propio VPS significa que sus datos financieros, registros de clientes y documentos comerciales se almacenan en una infraestructura que usted controla totalmente. No hay tarifas de licencia por usuario, ni límites de almacenamiento impuestos por el proveedor, ni se requiere suscripción para desbloquear módulos avanzados — lo que lo convierte en una opción rentable a largo plazo para empresas en crecimiento que desean la propiedad total de sus datos operativos.