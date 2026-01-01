Implementa DokuWiki con instalación en un clic.
Plataforma wiki simple y sin base de datos para documentación técnica y bases de conocimiento de equipo.
Elige un plan VPS para DokuWiki
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con DokuWiki
DokuWiki es una wiki ligera y compatible con estándares que almacena todo el contenido en archivos de texto plano en lugar de una base de datos. Este diseño basado en archivos mantiene la configuración mínima y hace que las copias de seguridad sean trivialmente sencillas — solo copia los archivos. A pesar de su simplicidad, DokuWiki ofrece una experiencia de edición completa, organización jerárquica de espacios de nombres, controles de acceso granulares y un extenso ecosistema de plugins que puede extender la funcionalidad sin añadir complejidad a la infraestructura.
Alojar DokuWiki en tu propio VPS mantiene tu documentación privada y accesible completamente bajo tus propios términos. No hay tarifas por usuario, ni dependencias de servicios externos, y ningún dato sale de tu infraestructura, lo que lo convierte en una opción confiable a largo plazo para wikis internas, manuales técnicos y bases de conocimiento de equipo de cualquier tamaño.
Funciones clave de DokuWiki
No se requiere base de datos
Todo el contenido se almacena como archivos de texto sin formato, eliminando la sobrecarga de configuración y mantenimiento de la base de datos común en otras plataformas wiki.
Control de versiones integrado
Cada edición se rastrea con una vista de diferencias completa y reversión con un solo clic, para que ningún cambio de contenido se pierda de forma permanente.
Control de acceso flexible
Los grupos de usuarios y los permisos a nivel de página te permiten restringir o abrir secciones de la wiki al público adecuado.
Amplio ecosistema de plugins
Cientos de complementos de la comunidad añaden funciones como resaltado de sintaxis, diagramas, listas de tareas e integraciones sin tocar el código central.
Copias de seguridad fáciles
Dado que el contenido son archivos planos, hacer una copia de seguridad de todo el wiki es tan sencillo como copiar un directorio o incluirlo en cualquier estrategia de respaldo basada en archivos.
¿Por qué ejecutar DokuWiki en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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