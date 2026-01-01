DokuWiki es una wiki ligera y compatible con estándares que almacena todo el contenido en archivos de texto plano en lugar de una base de datos. Este diseño basado en archivos mantiene la configuración mínima y hace que las copias de seguridad sean trivialmente sencillas — solo copia los archivos. A pesar de su simplicidad, DokuWiki ofrece una experiencia de edición completa, organización jerárquica de espacios de nombres, controles de acceso granulares y un extenso ecosistema de plugins que puede extender la funcionalidad sin añadir complejidad a la infraestructura.

Alojar DokuWiki en tu propio VPS mantiene tu documentación privada y accesible completamente bajo tus propios términos. No hay tarifas por usuario, ni dependencias de servicios externos, y ningún dato sale de tu infraestructura, lo que lo convierte en una opción confiable a largo plazo para wikis internas, manuales técnicos y bases de conocimiento de equipo de cualquier tamaño.