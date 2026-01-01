Docspell es un servidor de gestión documental de código abierto y autoalojado diseñado para montones de papel que han sido escaneados, descargados o enviados por correo electrónico. Ejecuta OCR en los archivos entrantes, extrae fechas, corresponsales y cantidades utilizando PNL, y almacena los metadatos estructurados junto con el documento original para que todo el archivo sea totalmente buscable por texto. Las etiquetas, los campos personalizados, las carpetas y las consultas guardadas hacen que sea práctico gestionar el papeleo doméstico, las facturas de autónomos o los registros de pequeñas empresas durante muchos años.

Alojar Docspell en tu propio VPS mantiene el papeleo más sensible —registros fiscales, facturas médicas, documentos legales, formularios gubernamentales— dentro de la infraestructura que controlas en lugar de un servicio de documentos SaaS. La implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento, Solr para la búsqueda de texto completo, y el servidor REST de Docspell más el trabajador joex para OCR y conversión, con el registro en la primera visita creando la cuenta propietaria del archivo documental.