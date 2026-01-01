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Todo lo que puedes crear con Dittofeed

Dittofeed es una alternativa de código abierto a Braze e Iterable, diseñada para equipos de producto y marketing que necesitan control total sobre la mensajería al cliente sin precios por mensaje. Te permite diseñar flujos de recorrido automatizados activados por el comportamiento del usuario —secuencias de incorporación, campañas de reenganche, alertas transaccionales y más— a través de canales de correo electrónico, SMS, WhatsApp, Slack y notificaciones push móviles.

Alojar Dittofeed por cuenta propia mantiene todos los datos de eventos de clientes, listas de contactos e historial de mensajes en tu propia infraestructura. Evitas tarifas por asiento y por mensaje, mientras conservas la capacidad de integrarte directamente con tu almacén de datos, conectar tu propio proveedor de correo electrónico y cumplir con los requisitos de residencia de datos.

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Funciones clave de Dittofeed

Automatización de la jornada

Diseña flujos de mensajes de varios pasos activados por eventos de usuario, retrasos de tiempo o la pertenencia a un segmento usando un editor visual de arrastrar y soltar.

Entrega multicanal

Envía mensajes por correo electrónico, SMS, notificaciones push móviles, WhatsApp y Slack desde una única plataforma sin tener que gestionar proveedores separados por canal.

Segmentación conductual

Construye segmentos de audiencia dinámicos a partir de eventos y propiedades de usuario en tiempo real para dirigirte a los usuarios correctos en el momento adecuado.

Biblioteca de plantillas

Crea y versiona plantillas de mensajes con un editor enriquecido, luego reutilízalas en múltiples recorridos y campañas.

Analíticas de entrega

Rastrea las tasas de apertura, tasas de clics, conversiones y errores de entrega por recorrido y canal para optimizar la mensajería con el tiempo.

¿Por qué ejecutar Dittofeed en Hostinger?

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