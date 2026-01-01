Directus es un CMS headless flexible y de cÃ³digo abierto que se ejecuta sobre cualquier base de datos SQL y proporciona instantÃ¡neamente una API REST y GraphQL dinÃ¡mica junto con una interfaz de administraciÃ³n intuitiva. A diferencia de las plataformas CMS que imponen estructuras de contenido rÃ­gidas, Directus te permite modelar los datos exactamente como tu aplicaciÃ³n los necesita, y luego genera una API completa automÃ¡ticamente, sin necesidad de cÃ³digo.

Alojar Directus en tu propio VPS mantiene tu contenido, activos multimedia y datos de usuario completamente bajo tu control. Evitas los precios por usuario, los lÃ­mites de tasa de API y el riesgo de dependencia del proveedor, mientras obtienes la flexibilidad de extender la plataforma con extensiones personalizadas, webhooks e integraciones adaptadas a tu flujo de trabajo.