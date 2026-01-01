Datasette es una herramienta multiusos de cÃ³digo abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de base de datos SQLite y los transforma instantÃ¡neamente en sitios web interactivos y con capacidad de bÃºsqueda con una API JSON integrada, sin necesidad de programaciÃ³n de back-end. Periodistas, investigadores y equipos de datos utilizan Datasette para compartir conjuntos de datos pÃºblicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar paneles de anÃ¡lisis sin gestionar infraestructuras complejas.

Alojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre los conjuntos de datos sensibles, instalar plugins personalizados para visualizaciÃ³n y autenticaciÃ³n, y te proporciona una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.