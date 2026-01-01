Implementa Datasette con un solo clic.
Herramienta de cÃ³digo abierto para explorar, publicar y compartir bases de datos SQLite como sitios web interactivos y APIs.
Elige un plan VPS para Datasette
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Datasette
Datasette es una herramienta multiusos de cÃ³digo abierto para explorar y publicar datos. Toma archivos de base de datos SQLite y los transforma instantÃ¡neamente en sitios web interactivos y con capacidad de bÃºsqueda con una API JSON integrada, sin necesidad de programaciÃ³n de back-end. Periodistas, investigadores y equipos de datos utilizan Datasette para compartir conjuntos de datos pÃºblicamente, crear aplicaciones basadas en datos y prototipar paneles de anÃ¡lisis sin gestionar infraestructuras complejas.
Alojar Datasette en tu propio VPS te permite mantener el control total sobre los conjuntos de datos sensibles, instalar plugins personalizados para visualizaciÃ³n y autenticaciÃ³n, y te proporciona una URL permanente y compartible para cada consulta y vista de tabla que contengan tus datos.
Funciones clave de Datasette
PublicaciÃ³n instantÃ¡nea de datos
Suelta cualquier archivo de base de datos SQLite en el volumen de datos y Datasette lo sirve inmediatamente como un sitio web navegable y con capacidad de bÃºsqueda.
API JSON integrada
Cada tabla, consulta y fila es automÃ¡ticamente accesible como un punto final de API JSON, lo que facilita la creaciÃ³n de aplicaciones sobre tus datos.
Potente explorador SQL
Ejecuta consultas SQL arbitrarias directamente en el navegador con un editor de consultas interactivo y tablas de resultados formateadas.
Ecosistema de plugins
Extienda Datasette con mÃ¡s de 100 complementos de la comunidad para grÃ¡ficos, mapas, autenticaciÃ³n, bÃºsqueda de texto completo y formatos de exportaciÃ³n personalizados.
NavegaciÃ³n facetada
Las facetas y filtros generados automÃ¡ticamente permiten a los usuarios explorar grandes conjuntos de datos sin escribir ningÃºn SQL.
Â¿Por quÃ© ejecutar Datasette en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Ackee es una herramienta de anÃ¡lisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web centrado en la privacidad