Dataline es una herramienta de análisis de datos de código abierto y con prioridad en la privacidad que traduce el lenguaje natural en consultas SQL, permitiéndote explorar bases de datos sin escribir una sola línea de SQL. Conecta archivos de PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV o Excel y haz preguntas en inglés sencillo para obtener resultados instantáneos y visualizaciones automáticas.

A diferencia de las plataformas de análisis en la nube, alojar Dataline en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles bajo tu control total. No hay límites de uso, no hay tarifas por asiento y no hay dependencia de proveedor — solo una interfaz de consulta inteligente que funciona con tu clave API de LLM preferida.