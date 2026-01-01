Implementa Dataline con instalación en un solo clic.
Herramienta de chat SQL impulsada por IA que te permite consultar y visualizar cualquier base de datos usando lenguaje natural.
Elige un plan VPS para Dataline
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Dataline
Dataline es una herramienta de análisis de datos de código abierto y con prioridad en la privacidad que traduce el lenguaje natural en consultas SQL, permitiéndote explorar bases de datos sin escribir una sola línea de SQL. Conecta archivos de PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV o Excel y haz preguntas en inglés sencillo para obtener resultados instantáneos y visualizaciones automáticas.
A diferencia de las plataformas de análisis en la nube, alojar Dataline en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles bajo tu control total. No hay límites de uso, no hay tarifas por asiento y no hay dependencia de proveedor — solo una interfaz de consulta inteligente que funciona con tu clave API de LLM preferida.
Funciones clave de Dataline
Consultas en lenguaje natural
Escribe preguntas en inglés sencillo y Dataline genera el SQL, lo ejecuta y devuelve resultados formateados en segundos.
Soporte para múltiples bases de datos
Conéctate a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel y más desde una sola interfaz sin cambiar de herramientas.
Generación automática de gráficos
Pide una gráfica en tu prompt y Dataline renderiza una visualización directamente del resultado de la consulta.
Arquitectura que prioriza la privacidad
Todos los datos permanecen en su propio servidor, dándole control total sobre la información comercial sensible sin exposición a terceros.
Historial de consultas
Guarda y revisita consultas y resultados anteriores sin tener que volver a escribir las indicaciones, creando una biblioteca de análisis personal con el tiempo.
¿Por qué ejecutar Dataline en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Ackee
Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web centrado en la privacidad