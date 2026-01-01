Instala Databag con un solo clic.
Servicio de mensajería federado y autoalojado con cifrado de extremo a extremo, llamadas de audio/video e hilos de conversación basados en temas.
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Todo lo que puedes crear con Databag
Databag es una plataforma de mensajería federada y autoalojada que ofrece comunicación descentralizada a individuos y pequeñas comunidades sin depender de servidores corporativos o infraestructura blockchain. Utilizando criptografía de clave pública-privada para la identidad, las cuentas no están vinculadas a ningún dominio de alojamiento específico; los usuarios en diferentes nodos de Databag pueden enviarse mensajes libremente, de manera similar a cómo funciona la federación de correo electrónico.
La plataforma es compatible con temas sellados cifrados de extremo a extremo, llamadas de audio y video, notificaciones push para dispositivos móviles y organización de mensajes basada en temas. El autoalojamiento en tu VPS significa que todas las conversaciones, el historial de llamadas y los datos de contacto permanecen completamente dentro de tu infraestructura, con cuentas ilimitadas por nodo y sin tarifas por usuario, lo que lo hace ideal para familias, grupos de amigos y pequeñas organizaciones que desean mensajería moderna sin intermediarios corporativos.
Funciones clave de Databag
Mensajería Federada
Las cuentas en diferentes nodos de Databag pueden comunicarse directamente, creando una red descentralizada donde ningún servidor controla todas las conversaciones.
Cifrado de extremo a extremo
Los temas sellados usan cifrado del lado del cliente para que el contenido de los mensajes sea privado incluso para el administrador del servidor que aloja el nodo.
Llamadas de audio y video
Las llamadas integradas eliminan la necesidad de una herramienta de videoconferencia separada para las comunidades que ya usan Databag para mensajería.
Hilos basados en temas
Organiza las conversaciones por tema en lugar de por contacto, facilitando que las discusiones se mantengan enfocadas y se puedan buscar en toda una comunidad.
Cuentas ilimitadas
Cada nodo soporta tantas cuentas como sean necesarias sin costo adicional, lo que lo hace económico para alojar mensajería para todo un hogar u organización.
¿Por qué ejecutar Databag en Hostinger?
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