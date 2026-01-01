Hasta un 69% de descuento en Crucix

Despliega Crucix con un solo clic.

Plataforma de inteligencia OSINT que agrega 27 fuentes de datos globales en tiempo real en un panel 3D unificado.

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VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
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16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Crucix

Crucix es una plataforma OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) que consolida datos de 27 fuentes públicas —incluyendo imágenes satelitales NASA FIRMS, seguimiento marítimo AIS, datos de conflictos ACLED, indicadores económicos FRED y fuentes de sentimiento social— en un único panel de control en tiempo real que presenta un globo 3D impulsado por WebGL. Los datos se actualizan automáticamente cada 15 minutos, brindándole una conciencia situacional continua sin intervención manual.

La plataforma ofrece alertas de varios niveles (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) a través de Telegram y Discord, ideas comerciales generadas por LLM y comandos de bot bidireccionales para informes bajo demanda. Alojar Crucix en su propio VPS mantiene todas las claves API y los archivos de inteligencia en su propia infraestructura, asegura la recopilación ininterrumpida de datos y le otorga control total sobre la retención y el acceso.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Crucix

27 Fuentes OSINT

Agrega datos de satélite, marítimos, de aviación, de conflicto, económicos y de sentimiento social en paralelo, con degradación elegante cuando alguna fuente no está disponible.

Visualización de Globo 3D

El globo impulsado por WebGL superpone eventos geográficamente, lo que facilita la correlación de incidentes entre regiones de un vistazo.

Sistema de Alertas Multinivel

Entrega alertas FLASH, PRIORITARIAS y RUTINARIAS a través de Telegram y Discord para que los desarrollos críticos te lleguen de inmediato.

Análisis de Inteligencia de LLM

Se integra con Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini y otros proveedores para generar ideas de trading y resúmenes de señales inteligentes a partir de datos recopilados.

Comandos de bot de dos vías

Solicita verificaciones de estado bajo demanda, activa barridos manuales y recibe informes directamente a través de comandos de bot de Telegram o Discord.

¿Por qué ejecutar Crucix en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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