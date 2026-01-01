Implementa Crontab UI con instalación en un solo clic.
Interfaz web para gestionar tareas cron de forma segura con importación, exportación, copia de seguridad y autenticación HTTP.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Crontab UI
Crontab UI es una aplicación web de Node.js de código abierto que reemplaza la edición manual de crontab, propensa a errores, con una interfaz visual y segura. Agregar, eliminar, pausar y reanudar trabajos se realiza con un solo clic, y cada cambio se valida antes de aplicarse, por lo que un error tipográfico ya no interrumpe todas sus tareas programadas a la vez.
Alojar Crontab UI en su propio VPS le proporciona un panel de control privado para cientos de trabajos cron con registros de errores por trabajo, copias de seguridad automáticas antes de operaciones riesgosas e importación/exportación para replicar el mismo horario en varias máquinas. La autenticación básica HTTP incorporada mantiene la interfaz protegida sin requerir un proxy inverso externo o un proveedor de identidad.
Funciones clave de Crontab UI
Edición segura de trabajos
Agregue, edite, pause, reanude y elimine tareas cron a través de una interfaz de usuario validada en lugar de arriesgarse a errores de sintaxis en archivos crontab en bruto.
Importación y exportación
Importa un crontab existente en segundos y exporta tu configuración completa para volver a implementar el mismo horario en otras máquinas sin SSH.
Respaldos automáticos
Crontab UI crea una copia de seguridad antes de cada importación y te permite tomar instantáneas y restaurar tus trabajos bajo demanda para recuperarte de errores.
Registros de errores por trabajo
Cada trabajo programado escribe su propio registro de errores para que puedas auditar fallas y depurar problemas sin buscar en un registro de sistema compartido.
Mailing y ganchos
Configure notificaciones por correo electrónico o callbacks de webhook por trabajo para alertar a su equipo o activar la automatización posterior después de cada ejecución.
Autenticación HTTP
Proteja la interfaz de usuario web con autenticación básica integrada para que solo los usuarios autorizados puedan ver o modificar sus tareas programadas.
¿Por qué ejecutar Crontab UI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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