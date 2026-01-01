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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Countly

Countly es una plataforma de análisis y engagement de código abierto, con privacidad como prioridad, en la que confían miles de equipos para rastrear el rendimiento del producto y el comportamiento del usuario en aplicaciones móviles, web, de escritorio y de IoT. Su arquitectura basada en plugins te permite habilitar solo lo que necesitas —desde el seguimiento de sesiones y la notificación de errores hasta las notificaciones push y la configuración remota— sin sobrecargar tu implementación.

Alojar Countly por tu cuenta te da la propiedad completa de tus datos analíticos, sin compartir datos con terceros, sin límites de muestreo y sin precios por evento. Ejecútalo en tu propio VPS para mantener los datos sensibles del comportamiento del usuario completamente dentro de tu infraestructura y cumplir con los requisitos de GDPR y privacidad.

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Funciones clave de Countly

Seguimiento multiplataforma

Recopile sesiones, eventos y trayectorias de usuario de aplicaciones móviles (iOS, Android), web y de escritorio utilizando SDKs oficiales para React Native, Flutter, Unity y más.

Reporte de fallos

Capture y analice errores y fallas en todas las plataformas, con rastreos de pila completos y recuentos de usuarios afectados para ayudar a priorizar las correcciones.

Notificaciones push

Envía notificaciones push dirigidas a usuarios de iOS y Android directamente desde el panel de control, con segmentación de audiencia y seguimiento de entrega.

Configuración remota

Actualizar el comportamiento de la aplicación en tiempo real sin lanzar una nueva versión, usando pares clave-valor de configuración remota vinculados a segmentos de usuario específicos.

Centro de Cumplimiento

Gestionar el consentimiento del RGPD y las solicitudes de los interesados —incluyendo la exportación y eliminación de datos— desde una única interfaz integrada.

¿Por qué ejecutar Countly en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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