Countly es una plataforma de análisis y engagement de código abierto, con privacidad como prioridad, en la que confían miles de equipos para rastrear el rendimiento del producto y el comportamiento del usuario en aplicaciones móviles, web, de escritorio y de IoT. Su arquitectura basada en plugins te permite habilitar solo lo que necesitas —desde el seguimiento de sesiones y la notificación de errores hasta las notificaciones push y la configuración remota— sin sobrecargar tu implementación.

Alojar Countly por tu cuenta te da la propiedad completa de tus datos analíticos, sin compartir datos con terceros, sin límites de muestreo y sin precios por evento. Ejecútalo en tu propio VPS para mantener los datos sensibles del comportamiento del usuario completamente dentro de tu infraestructura y cumplir con los requisitos de GDPR y privacidad.