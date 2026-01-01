Coral es la plataforma de comentarios de cÃ³digo abierto creada por Vox Media para impulsar discusiones en el sitio mÃ¡s saludables para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Reemplaza los widgets de comentarios de terceros con un sistema autoalojado diseÃ±ado en torno a las realidades de administrar una comunidad: cargas de trabajo de moderaciÃ³n pesadas, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de su propia infraestructura.

Con la confianza de mÃ¡s de 500 salas de redacciÃ³n en 28 paÃ­ses, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lector rÃ¡pida y accesible con un conjunto de herramientas de moderaciÃ³n diseÃ±ado especÃ­ficamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las seÃ±ales de participaciÃ³n bajo su control total en lugar de un SaaS de terceros.