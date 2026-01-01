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Plataforma de comentarios de cÃ³digo abierto de Vox Media que reinventa la discusiÃ³n y moderaciÃ³n en el sitio para las salas de redacciÃ³n.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Coral Talk

Coral es la plataforma de comentarios de cÃ³digo abierto creada por Vox Media para impulsar discusiones en el sitio mÃ¡s saludables para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Reemplaza los widgets de comentarios de terceros con un sistema autoalojado diseÃ±ado en torno a las realidades de administrar una comunidad: cargas de trabajo de moderaciÃ³n pesadas, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de su propia infraestructura.

Con la confianza de mÃ¡s de 500 salas de redacciÃ³n en 28 paÃ­ses, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lector rÃ¡pida y accesible con un conjunto de herramientas de moderaciÃ³n diseÃ±ado especÃ­ficamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las seÃ±ales de participaciÃ³n bajo su control total en lugar de un SaaS de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Coral Talk

Kit de herramientas de moderaciÃ³n

Filtra y aprueba comentarios masivamente con colas de reacciÃ³n, listas de palabras prohibidas, marcaje de palabras sospechosas y configuraciones de moderaciÃ³n por historia diseÃ±adas para equipos editoriales.

Preguntas y respuestas y chat en vivo

Cambia una historia a modo de preguntas & respuestas o chat en vivo para organizar sesiones con expertos, discusiones sobre noticias de Ãºltima hora o entrevistas estructuradas con lectores.

ParticipaciÃ³n del autor

Los comentarios destacados, las insignias de reportero y las respuestas del personal en lÃ­nea permiten a los periodistas resaltar las mejores contribuciones y responder a los lectores directamente dentro del hilo.

Inicio de sesiÃ³n Ãºnico

Integre Coral en su capa de identidad existente con SSO basado en JWT, proveedores de OAuth o cuentas locales para que los lectores reutilicen su inicio de sesiÃ³n del sitio.

Privacidad y propiedad de los datos

Los comentarios, perfiles e historial de moderaciÃ³n permanecen en tu VPS en MongoDB, con herramientas de exportaciÃ³n y eliminaciÃ³n compatibles con el GDPR integradas.

Integrable en cualquier CMS

Un script de inserciÃ³n ligero integra Coral en WordPress, Ghost, Drupal o pilas personalizadas sin bloquear tu sitio en un solo CMS.

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Gad Iradufasha
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