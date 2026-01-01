Despliega Convos con una instalación de un solo clic.
Cliente IRC moderno basado en navegador que te mantiene conectado persistentemente a redes de chat desde cualquier dispositivo.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Convos
Convos es un cliente IRC completamente autoalojado y siempre activo que se ejecuta en tu servidor y permanece conectado a las redes IRC las 24 horas del día. A diferencia de los clientes IRC tradicionales que se desconectan cuando los cierras, Convos mantiene conexiones persistentes para que nunca te pierdas un mensaje, incluso cuando tus dispositivos estén desconectados.
Accede a tus conversaciones IRC desde cualquier navegador sin necesidad de instalar software. Convos almacena tu historial completo de chat, es compatible con múltiples usuarios y redes, y ofrece una interfaz limpia y moderna diseñada tanto para usuarios ocasionales como para comunidades IRC de larga trayectoria. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos y el acceso de los usuarios.
Funciones clave de Convos
Conexiones siempre activas
Convos se ejecuta en tu VPS 24/7, manteniéndose conectado a las redes IRC para que los mensajes sean capturados y te esperen cada vez que inicies sesión.
Historial completo del chat
Todos los mensajes se almacenan en el servidor y están disponibles desde cualquier navegador, lo que te da un historial de búsqueda en cada canal y conversación.
Soporte multi-red
Conéctate a múltiples redes IRC simultáneamente y gestiona todos los canales y mensajes directos desde una única interfaz unificada.
Sin instalación de software
Accede a tu cliente IRC completamente a través de un navegador — no se requiere ninguna aplicación de escritorio, plugin o configuración en cualquier dispositivo que uses.
Listo para multiusuario
Invita a miembros del equipo o amigos a compartir tu instancia de Convos, cada uno con sus propias cuentas independientes y configuraciones de red.
¿Por qué ejecutar Convos en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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