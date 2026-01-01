Hasta un 69% de descuento en Colanode

Implementa Colanode con instalación de un solo clic.

Alternativa de código abierto primero local a Slack y Notion que combina chat, páginas y bases de datos en un solo espacio de trabajo.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Colanode con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Colanode

-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Colanode

Colanode es un espacio de trabajo de colaboración de código abierto todo en uno, construido alrededor de una arquitectura local-first. Combina chat de equipo en tiempo real, páginas y wikis de texto enriquecido, bases de datos personalizables con vistas de tabla, kanban y calendario, y gestión de archivos: abarcando las mismas funcionalidades que Slack y Notion en una única herramienta que controlas por completo.

Cada cambio se guarda primero en una base de datos SQLite local y se sincroniza con el servidor en segundo plano, para que la aplicación se mantenga receptiva en conexiones inestables y siga funcionando sin conexión. Las ediciones concurrentes en páginas y registros de bases de datos se fusionan con CRDTs impulsados por Yjs, eliminando conflictos cuando los compañeros de equipo editan al mismo tiempo. El autoalojamiento mantiene cada mensaje, documento y archivo en una infraestructura de tu propiedad sin tarifas por usuario.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Colanode

Sincronización primero local

Los cambios se escriben primero en una base de datos SQLite local y se sincronizan en segundo plano, para que la aplicación se mantenga rápida sin conexión y se recupere automáticamente cuando el servidor se reconecte.

Chat de equipo en tiempo real

Los canales persistentes y los mensajes directos mantienen las conversaciones del equipo organizadas junto con tus documentos y datos de proyecto en el mismo espacio de trabajo.

Páginas de texto enriquecido

Un editor basado en bloques para documentos, wikis y notas — similar a Notion — con incrustaciones, bloques de código y jerarquías de páginas anidadas para conocimiento estructurado.

Bases de datos personalizadas

Organiza la información con campos personalizados y alterna entre vistas de tabla, kanban y calendario, reemplazando la necesidad de un rastreador de proyectos o una herramienta de hoja de cálculo separada.

Edición sin conflictos

Los CRDTs impulsados por Yjs permiten que varias personas editen la misma página o registro simultáneamente sin sobrescribir cambios ni requerir resolución manual de conflictos.

¿Por qué ejecutar Colanode en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidad.

Desplegar
Artalk

Artalk

Sistema de comentarios ligero y autoalojado con backend en Go y widget de JS incrustable

Desplegar
Baikal

Baikal

Servidor CalDAV y CardDAV autoalojado para calendarios y contactos

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.