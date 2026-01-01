Despliega ClassroomIO con un solo clic.
Sistema de gestión del aprendizaje de código abierto para el cumplimiento, la capacitación de clientes y los programas de capacitación de socios.
Elige un plan VPS para ClassroomIO
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ClassroomIO
ClassroomIO es un sistema de gestión de aprendizaje completamente de código abierto diseñado para empresas que necesitan impartir capacitación de cumplimiento, academias de educación para clientes y programas de certificación para socios desde una sola plataforma. Incluye cursos ilimitados, lecciones, ejercicios, espacios de trabajo multi-organización, certificados de marca y un creador de cursos con IA que redacta esquemas y contenido de lecciones para usted.
Alojar ClassroomIO en su propio VPS mantiene los registros de los estudiantes, las identificaciones de los certificados y los datos de auditoría de capacitación bajo su control — sin tarifas por asiento, sin dependencia de un proveedor y sin terceros entre su organización y sus datos de capacitación. La pila se entrega con Postgres, Redis y almacenamiento de objetos compatible con S3, por lo que todo el LMS funciona sin servicios externos.
Funciones clave de ClassroomIO
Capacitación en Cumplimiento
Dé seguimiento a las fechas límite, renovaciones, períodos de gracia y exenciones con certificados de marca e identificaciones personalizadas para programas de capacitación regulados.
Creador de cursos con IA
Genera esquemas de cursos, contenido de lecciones y tareas usando Gemini, GPT-4o o Claude — luego refina el resultado en el editor.
Tutor de lecciones de AI
El asistente de IA integrado en la lección responde a las preguntas del alumno en la página, basándose en el material del curso circundante.
Programas y Cohortes
Agrupa cursos en programas con objetivos, programación de cohortes, gestión de equipos y seguimiento compartido del progreso.
Espacios de trabajo multiorganización
Administra organizaciones separadas con su propia marca, dominios personalizados y profesores desde una única instancia de ClassroomIO.
REST API y Webhooks
Inscribe usuarios, activa automatizaciones y recibe eventos como certificate.issued o enrollment.completed para integrar ClassroomIO en tu sistema.
¿Por qué ejecutar ClassroomIO en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creación de comunidad.