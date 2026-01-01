Implementa ClassicPress con instalación de un solo clic.
Bifurcación de WordPress que mantiene la experiencia del editor clásico con estabilidad mejorada y sin la complejidad de Gutenberg.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ClassicPress
ClassicPress es una bifurcación de WordPress impulsada por la comunidad que conserva el familiar editor clásico TinyMCE mientras elimina el editor de bloques Gutenberg y la sobrecarga de rendimiento que este introduce. Mantiene la compatibilidad con la mayoría de los temas y plugins de WordPress existentes, lo que lo convierte en una ruta de migración sencilla para sitios y desarrolladores que prefieren un comportamiento de CMS predecible y estable en lugar de cambios constantes en la interfaz.
Alojar ClassicPress por tu cuenta en tu VPS te da control total sobre la configuración de PHP, la optimización de la base de datos y la programación de actualizaciones, eliminando las restricciones del alojamiento gestionado de WordPress mientras conservas el ecosistema de WordPress que ya conoces.
Funciones clave de ClassicPress
Editor Clásico Preservado
Mantiene el editor TinyMCE que los usuarios de WordPress conocen, para que los creadores de contenido puedan trabajar productivamente sin aprender una nueva interfaz basada en bloques.
Compatibilidad de plugins de WordPress
Funciona con miles de plugins y temas de WordPress existentes, para que migres sin reconstruir tu sitio o reemplazar tu conjunto de herramientas existente.
Ciclos de actualización estables
El enfoque en el soporte a largo plazo significa que las actualizaciones son predecibles y compatibles con versiones anteriores, lo que reduce el riesgo de que los plugins fallen después de una actualización del núcleo.
Rendimiento Mejorado
Eliminar la sobrecarga de JavaScript de Gutenberg resulta en cargas de página más rápidas y un menor uso de recursos del servidor en comparación con instalaciones modernas equivalentes de WordPress.
Control total de personalización
Los tipos de publicación personalizados, la gestión de roles y el soporte para temas hijos brindan a los desarrolladores la misma flexibilidad que WordPress con una base más estable debajo.
¿Por qué ejecutar ClassicPress en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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