ClassicPress es una bifurcación de WordPress impulsada por la comunidad que conserva el familiar editor clásico TinyMCE mientras elimina el editor de bloques Gutenberg y la sobrecarga de rendimiento que este introduce. Mantiene la compatibilidad con la mayoría de los temas y plugins de WordPress existentes, lo que lo convierte en una ruta de migración sencilla para sitios y desarrolladores que prefieren un comportamiento de CMS predecible y estable en lugar de cambios constantes en la interfaz.

Alojar ClassicPress por tu cuenta en tu VPS te da control total sobre la configuración de PHP, la optimización de la base de datos y la programación de actualizaciones, eliminando las restricciones del alojamiento gestionado de WordPress mientras conservas el ecosistema de WordPress que ya conoces.