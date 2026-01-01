Hasta un 69% de descuento en CKAN

Implementa CKAN con un solo clic.

Plataforma de portal de datos de código abierto para publicar, compartir y descubrir conjuntos de datos de investigación y gubernamentales.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa CKAN con un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con CKAN

CKAN es el sistema de gestión de datos de código abierto líder utilizado por gobiernos nacionales, regionales y municipales, junto con instituciones de investigación, para impulsar portales de datos públicos. Combina un catálogo de conjuntos de datos estructurados, esquemas de metadatos enriquecidos, un backend de búsqueda de texto completo y un DataStore tabular que expone archivos CSV y Excel cargados a través de una API REST consultable.

Alojar CKAN en tu propio VPS mantiene cada conjunto de datos, estructura de organización y token de API bajo tu control, sin tarifas por conjunto de datos y sin acceso de terceros a tus registros. La plataforma es altamente extensible a través de cientos de plugins de la comunidad que cubren la recolección, datos espaciales, intercambio DCAT, inicio de sesión único y esquemas personalizados.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de CKAN

Catálogo de conjuntos de datos enriquecido

Organice conjuntos de datos en grupos y organizaciones con esquemas de metadatos personalizados, etiquetas, licencias y un historial de revisiones completo por recurso.

API de Almacén de Datos Consultable

Los archivos CSV y Excel cargados se envían a un DataStore respaldado por PostgreSQL que expone filtrado, ordenamiento y consultas SQL a través de REST.

Búsqueda con Solr

Un índice Solr dedicado ofrece una búsqueda facetada rápida en títulos, descripciones, etiquetas y campos personalizados, incluso en portales con millones de registros.

Recolectores y DCAT

Extraer metadatos de otros puntos finales de CKAN, CSW y DCAT para federar conjuntos de datos entre instituciones sin reingreso manual.

Permisos granulares

Los roles basados en la organización te permiten controlar quién puede crear, editar y publicar conjuntos de datos, con estados de visibilidad públicos, privados y de borrador por recurso.

¿Por qué ejecutar CKAN en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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