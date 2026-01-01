Chartbrew es una plataforma de análisis e informes de código abierto creada para equipos que necesitan combinar datos de múltiples fuentes en un solo panel de control en vivo. Se conecta directamente a APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics y muchas herramientas SaaS, luego renderiza gráficos que se actualizan según un horario sin servicios ETL de terceros.

Alojar Chartbrew en tu propio VPS mantiene las claves API, los resultados de las consultas y los datos de los clientes dentro de tu entorno, elimina los precios por asiento en los paneles compartidos y te da control total sobre cómo se programan, incrustan y comparten los informes con clientes o partes interesadas.