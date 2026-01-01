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Plataforma de informes de código abierto que convierte datos de APIs, SQL y NoSQL en paneles interactivos con un asistente de IA.

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Todo lo que puedes crear con Chartbrew

Chartbrew es una plataforma de análisis e informes de código abierto creada para equipos que necesitan combinar datos de múltiples fuentes en un solo panel de control en vivo. Se conecta directamente a APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics y muchas herramientas SaaS, luego renderiza gráficos que se actualizan según un horario sin servicios ETL de terceros.

Alojar Chartbrew en tu propio VPS mantiene las claves API, los resultados de las consultas y los datos de los clientes dentro de tu entorno, elimina los precios por asiento en los paneles compartidos y te da control total sobre cómo se programan, incrustan y comparten los informes con clientes o partes interesadas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Chartbrew

Conectores multifuente

Extrae datos de APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore y herramientas SaaS populares en una sola vista de panel.

Asistente de gráficos con IA

Describe la gráfica que quieres en lenguaje sencillo y deja que la IA integrada genere la consulta y la visualización para ti.

Informes programados

Actualice los conjuntos de datos en un horario cron y envíe instantáneas por correo electrónico o Slack para que los interesados obtengan cifras actualizadas sin iniciar sesión.

Paneles incrustables

Comparta enlaces públicos de solo lectura o incruste gráficos directamente en portales de clientes, intranets y aplicaciones externas a través de iframes.

Colaboración en equipo

Invita a compañeros de equipo con permisos basados en roles a construir, revisar y comentar paneles de control juntos.

¿Por qué ejecutar Chartbrew en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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