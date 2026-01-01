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Servidor de mensajería en tiempo real escalable para crear aplicaciones en vivo con WebSocket y mensajería pub/sub.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Centrifugo

Centrifugo es un servidor de mensajería en tiempo real de código abierto e independiente del lenguaje que entrega mensajes instantáneos a usuarios conectados a través de WebSocket, transmisión HTTP, Server-Sent Events, WebTransport y gRPC. Cualquier backend — independientemente del lenguaje o framework — puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC simple, lo que facilita añadir funciones en tiempo real a aplicaciones existentes sin tener que reescribirlas.

Alojar Centrifugo en tu propio VPS elimina las tarifas por mensaje y por conexión cobradas por servicios comerciales en tiempo real como Pusher o Ably, mientras te da control total sobre la escalabilidad, el enrutamiento de datos y la configuración de seguridad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Centrifugo

Integración independiente del idioma

Cualquier backend puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC sencilla, para que añadas funciones en tiempo real sin cambiar tu pila tecnológica existente.

Historial de Mensajes y Recuperación

Almacena mensajes recientes por canal y reproduce automáticamente los eventos perdidos para los clientes que se reconectan, evitando la pérdida de datos durante desconexiones breves.

Escalabilidad horizontal

El motor respaldado por Redis te permite ejecutar múltiples nodos de Centrifugo y manejar millones de conexiones concurrentes a medida que tu base de usuarios crece.

Seguimiento de Presencia

Rastrea qué usuarios están en línea en cada canal y transmite eventos de entrada/salida, habilitando funciones como indicadores de escritura y listas de usuarios activos.

WordPress integrado

Monitoree las conexiones, los canales y el flujo de mensajes en tiempo real a través de la interfaz de usuario de administración web sin configurar herramientas de observabilidad separadas.

¿Por qué ejecutar Centrifugo en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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