Implementa BroadcastChannel con instalación de un solo clic.
Convierte cualquier canal público de Telegram en un microblog amigable para SEO, sin JavaScript del lado del cliente y con feeds RSS automáticos.
Elige un plan VPS para BroadcastChannel
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con BroadcastChannel
BroadcastChannel es una plataforma de código abierto impulsada por Astro que convierte canales públicos de Telegram en microblogs con todas las funciones. En lugar de mantener un CMS tradicional, escribes publicaciones en Telegram y BroadcastChannel genera un sitio web rápido y optimizado para SEO que tu audiencia puede navegar. Cada mensaje se convierte en una página con metadatos adecuados, un mapa del sitio y feeds RSS duales en formatos XML y JSON para lectores de feeds y agregadores de contenido.
El autoalojamiento en tu propio VPS te da un dominio personalizado y control total sobre tu contenido publicado, sin depender de Vercel, Cloudflare Pages o cualquier otra plataforma de alojamiento de terceros. El sitio resultante no envía JavaScript al navegador — rápido en cualquier conexión y muy amigable para los rastreadores de motores de búsqueda.
Funciones clave de BroadcastChannel
Telegram como CMS
Escribe publicaciones en Telegram como de costumbre — BroadcastChannel las obtiene y las publica en tu sitio automáticamente sin pasos adicionales.
Cliente Cero JavaScript
Las páginas se renderizan completamente en el servidor sin enviar JavaScript al navegador, generando tiempos de carga rápidos y puntuaciones SEO sólidas.
Fuentes RSS integradas
Cada blog obtiene automáticamente feeds RSS XML y JSON para que los lectores puedan suscribirse a través de cualquier agregador de feeds o aplicación de lectura.
SEO y Mapas de sitio
Los mapas de sitio generados automáticamente, las URL limpias y las metaetiquetas adecuadas hacen que tu contenido sea detectable a través de los motores de búsqueda desde el primer día.
Integración de Enlaces Sociales
Enlaza perfiles de Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky y Discord desde la navegación del sitio sin escribir ningún código personalizado.
¿Por qué ejecutar BroadcastChannel en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.