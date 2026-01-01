Bluesky Ozone es el servicio oficial de moderación y etiquetado para el Protocolo AT, la red abierta que impulsa Bluesky. Combina una interfaz de usuario web de Next.js con un servicio de backend que permite a los moderadores clasificar informes, eliminar o suspender contenido y cuentas, aplicar etiquetas y publicar esas etiquetas de vuelta a la red a través de WebSockets.

Ejecutar tu propia instancia de Ozone te convierte en un etiquetador apilable al que los usuarios de Bluesky pueden suscribirse, dando a las comunidades, editores e investigadores una forma de dar forma a lo que ellos y sus miembros ven sin depender de un único proveedor de moderación. El autoalojamiento mantiene los informes, el historial de etiquetas y las decisiones de política en la infraestructura que controlas.