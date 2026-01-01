Despliega bknd con instalación de un solo clic.
Alternativa ligera a Firebase que agrupa base de datos, autenticación, medios y una interfaz de administración en un único backend autoalojado.
Elige un plan VPS para bknd
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con bknd
bknd es un sistema de backend de código abierto que agrupa modelado de datos, autenticación, manejo de medios y primitivas de flujo de trabajo en un único servicio ligero con una interfaz de administración integrada. Construido sobre Estándares Web en lugar de un único tiempo de ejecución, se ejecuta en cualquier lugar, desde Node y Bun hasta Cloudflare Workers, Vercel y Deno Deploy, con acceso basado en adaptadores a SQLite, LibSQL o Postgres sin forzar abstracciones sobre su controlador de base de datos.
Alojar bknd en su propio VPS reemplaza las plataformas BaaS bloqueadas por el proveedor como Firebase o Supabase con un backend portátil que usted posee por completo. No hay tarifas por solicitud, sin límites de filas y sin precios sorpresa a medida que su proyecto crece de prototipo a producción.
Funciones clave de bknd
Modelado visual de datos
Define entidades, campos y relaciones a través de la UI de administración y obtén puntos finales REST instantáneos, además de un SDK de TypeScript tipado para cada colección.
Autenticación integrada
Inicio de sesión con correo electrónico y contraseña, tokens JWT, roles y permisos vienen listos para usar, reemplazando los servicios de identidad de terceros para la mayoría de las aplicaciones.
Manejo integrado de medios
Sube, almacena y sirve archivos localmente o a través de proveedores compatibles con S3 como R2, Tigris y Minio sin tener que añadir una pila de almacenamiento separada.
Automatización del flujo de trabajo
Crea flujos de varios pasos que reaccionan a cambios en los datos, programa tareas y llama a APIs externas directamente desde el mismo backend que impulsa tu aplicación.
Adaptadores de marco
Adaptadores para Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda y más te permiten incrustar la misma instancia de bknd dentro de un proyecto front-end existente.
¿Por qué ejecutar bknd en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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